Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Vorarlberger illwerke vkw senken Strompreis um 3 Cent

Millionenschwere Gastro-Offensive am Golm

Illwerke vkw AG investiert 30 Millionen Euro in einen architektonisch markanten Neubau an Golmerbahn-Bergstation.

AK-Präsidentin, Bregenz-Jubiläum und Traumapädagogik



Am Montag sind die neue AK-Direktorin Eva King, SAFE-Mentorin Natalie Gmeiner und der Bregenzer Stadtarchivar Thomas Klagian zu Gast in Vorarlberg LIVE.

Reinbacher schlägt in Montreal eine Hass-Welle entgegen

An fünfter Stelle des Drafts, so früh wie vor ihm aus Österreich nur Thomas Vanek, wurde David Reinbacher von den Montreal Canadiens verpflichtet. Eine Entscheidung mit der so mancher Fan nicht glücklich war.