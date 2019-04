Die Welt zu Gast in Rankweil

Die Marktgemeinde beherbergt eine der Außenbühnen für die Weltgymnaestrada im Juli.

Der Countdown läuft – jetzt sind es keine 100 Tage mehr bis zum Start der Weltgymnaestrada. Über 60 Nationen aus allen fünf Kontinenten haben sich angemeldet, so viele wie noch nie in den 66 Jahren Weltgymnaestradahistorie. Das bedeutet WG-Rekord! Unter dem Motto „Come together, show your colours“ werden an die 25.000 Sportler aus der ganzen Welt vom 7. bis 13. Juli 2019 ihr Können unter Beweis stellen.