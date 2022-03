Historiker und Autor Philipp Blom über die Zeit im ­Wandel und Zukunfts­aussichten.

WIEN „Demokratien sind die historische Ausnahme, nicht das Ziel der Geschichte“, meint der Historiker Philipp Blom in seiner Geschichte der Kleinen Eiszeit („Die Welt aus den Angeln“). Das Klimaphänomen suchte die Nordhalbkugel während des 17. Jahrhunderts heim und wird verantwortlich gemacht für gesellschaftliche Verwerfungen aller Art, mit dem Dreißigjährigen Krieg als grausamem Höhepunkt. Eine Folie für die Klimakrise der Gegenwart, ihre Folgen und ihre Bewältigung? Zusammenbrüche sind nie das Ende, meint Blom; aus Krisen entsteht immer etwas Neues, auch wenn es unsere Weise zu leben und zu wirtschaften radikal in Frage stellen wird. „Was auf dem Spiel steht? Alles! Menschen lernen nicht aus der Geschichte, aber sie reagieren auf Traumata, sagt der in Wien lebende deutsche Journalist, Historiker und Philosoph Philipp Blom im Mai 2021 via SFR Kultur. „Die Lehren aus dem Dreißigjährigen Krieg haben wir verloren. Die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg verlieren wir gerade. Soziale Umverteilung, internationaler Zusammenhalt, Menschenrechte, Friedenssicherung werden Thema für zwei bis drei Generationen nach der Traumatisierung.“

Wir sind Teil der Natur

Wir befinden uns laut Blom am Ende von 3000 Jahren Kulturgeschichte, an deren Anfang das göttliche Gebot „Macht euch die Erde untertan!“ stand. Aufklärung, Industrialisierung und Kolonialismus folgten diesem Glauben. „Gerade im Westen haben wir uns dahin entwickelt, dass wir glauben, wir Menschen stehen über der Natur. Wir sehen uns nicht als Säugetiere oder Primaten, sondern als etwas, das außerhalb steht. Wir haben kein instinktives Verhältnis zur Natur. Wir nehmen uns einfach heraus was wir brauchen. Doch die Natur schlägt zurück.“ Wir sind Teil der Natur, abhängig und verletzlich. Für Blom ist klar: „Unser Selbstbild und unser Wirtschaftssystem sind bankrott. Wir brauchen ein neues Lebensmodell für die Zukunft. Im einem endlichen System gibt es kein endloses Wachstum. Alle Errungenschaften in Forschung und Technik sind nichts, wenn wir unsere Lebensgrundlage zerstören.

Rechte sind Fiktion