Die VS Rohrbach lud zum großen Oktoberfest

Dornbirn. Tüchtig wurde in den vergangenen Wochen an den Vorbereitungen zum alljährlichen Oktoberfest an der VS Rohrbach gearbeitet.

Während die Schüler im Vorfeld wieder zahlreiche Kürbiskunstwerke für den Verkauf fabrizierten, stand für den neu formierten Elternverein der Schule sozusagen die „Feuerprobe“ in Sachen Organisation an. „Und diese wurde bestens gemeistert“, lautete das einstimmige Resümee der Besucher beim Fest, das vergangene Woche auf dem Pausenhof über die Bühne ging.

Ein Fest der Begegnung und zum Kennenlernen

Bei Kaiserwetter begrüßte der Elternverein zahlreiche Schüler, Eltern, Großeltern und Lehrpersonen zur zünftigen Oktobersause mit traditionellen Weißwürsten, Brezen, selbstgemachter Kürbissuppe und Apfelstrudel. Für die passende musikalische Umrahmung sorgte die Rohrbacher Jugendmusik und die Fidelen Grenzgänger. Die Besucher deckten sich fleißig mit originellen Kürbissen ein und bestaunten tänzerische und musikalische Einlagen, die Elternvereinsobfrau Nadine Metzler gemeinsam mit den Kindern vorführte.

Generalprobe bestanden