"Die Vorteile, die uns offene Grenzen bieten"

Landtagspräsident Harald Sonderegger war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

In einer Sonderausgabe von "Vorarlberg LIVE – Mitten in Europa" war am Donnerstag der Landtagspräsident Harald Sonderegger zu Besuch im Studio. Er berichtete in einem ausführlichen Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer unteranderem über seine Arbeit im Europäischen Ausschusses der Regionen, wo er sich für die Interessen Vorarlbergs auf europäischer Ebene einsetzt.