Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sparen eifrig Strom und Gas

Neben der Geldbörse profitiert auch die Umwelt von einem bewussteren Umgang mit Ressourcen.

Auch in Vorarlberg wird nun konkret über Windkraftanlagen diskutiert, eine Machbarkeitsstudie wurde von der Landesregierung bereits in Auftrag gegeben. Daneben wird mehr Energie gespart. Zum einen treibt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundene Gaskrise – die auch den Strompreis in die Höhe trieb – diese Entwicklungen in ganz Europa an.