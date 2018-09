Die Vorarlberger Tagesmütter stellen sich vor

Beim Aktionstag kann man in das Angebot der Tagesmütter schnuppern.

Dornbirn. Eine konstante Bezugsperson, viel Nestwärme, eine kleine Gruppe von Kindern und dabei ein hohes Maß an Flexibilität: Dafür stehen die Vorarlberger Tagesmütter. Am 5. Oktober 2018 stellen sie sich auf verschiedenen Spielplätzen im Land vor und laden ein zu „Kommt raus, spielen!“ von 15 bis 17 Uhr.

Die Organisation der Tagesmütter wurde 1993 gegründet. Mittlerweile bietet die gemeinnützige GmbH Kinderbetreuung bei Tagesmüttern, Kleinkindbetreuung in den Zwergengärten und Kindernestern, sowie Mittags-, Nachmittags- und Ferienbetreuung für Schulkinder an Schulen an. Das Angebot richtet sich an Eltern, Kinder, Gemeinden und Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter Kinderbetreuung anbieten möchten.