Die Verleihung des 53. Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Ring live

Willi und Ehrentraud Hagleitner werden für ihr vielschichtiges Engagement in Vorarlberg in den Kreis der Ringträgerinnen und -träger aufgenommen. Beginn um 19 Uhr.

Erstmals in der über 50-jährigen Geschichte der Auszeichnung erhält ein Ehepaar gemeinsam den Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Preis und -Ring. Die Ehrung geht an Willi (83) und Ehrentraud (78) Hagleitner aus Bregenz am heutigen Donnerstag in einem großen Festakt in der Werkstattbühne Bregenz.