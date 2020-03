Die US-Wahlen 2020: Risiko oder Chance für den Aktienmarkt?

Der Start ins Börsenjahr 2020 ist geglückt: In den vergangenen Wochen stiegen die Kurse an den Aktienmärkten.

Mit der Verbreitung des Coronavirus stieg die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten kurzfristig an, es scheint jedoch, als ob der Markt mögliche Folgen abgeschüttelt hat und seinem Kurs weiterhin treu bleibt.

Das Hauptaugenmerk der Anleger liegt nun klar auf der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten, deren Ausgang wahrscheinlich das größte Risiko für die Finanzmärkte birgt. Wie wirken sich diese Faktoren nun auf die Aktienmärkte aus, wo gibt es Chancen und wo Risiken? Dazu befragten die VN Karl-Heinz Strube, Leiter Asset- und Portfoliomanagement bei der Hypo Vorarlberg. Wie er dazu ausführt, befinden wir uns seit 2016 in einer Phase, die sich durch Nationalismus, Abschottungspolitik und weltweite Proteste kennzeichnet. Auffällig ist, dass die Börsen oft schnell und heftig auf (geo-)politische Ereignisse reagieren und sich genauso schnell wieder erholen. Unterstützung liefern zudem die Zentralbanken mit einer anhaltend expansiven Politik. Besonders Präsident Donald Trump beschäftigt seit der gewonnenen Wahl im Jahr 2016 die Weltpolitik und die Kapitalmärkte. Deshalb wird die US-Wahl im November 2020 wegweisend sein. Die Chancen für eine Wiederwahl scheinen ausgewogen zu sein: Das zeigt die Historie, in der seit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika Ende des 18. Jahrhunderts nur 10 von 21 zur Wiederwahl gestandenen Präsidenten abgewählt wurden. Eine simple historische Regel auf Trump anzuwenden, genügt aber nicht. Trumps Wahl im November 2016 war selber schon ein Beweis, dass der sprunghafte Republikaner quer zu den gängigen historischen Erfahrungen steht: Er ist der erste Präsident, der zuvor nie ein politisches oder militärisches Führungsamt innehatte.

Chance oder Risiko

Ein Prognosemodell

Die amerikanische Analyse- und Rating-Firma Moody‘s hat eine Studie zu den Wiederwahlchancen von Donald Trump veröffentlicht. Diese basiert auf diversen Wirtschaftsdaten. Das Ergebnis erscheint verblüffend klar: Ganz gleich, nach welchem Modell man vorging, Trump erschien immer als souveräner Sieger. Die Moody‘s-Analyse ist insofern bemerkenswert, als sie seit 1980 stets den Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen korrekt präsentierte. Mit einer Ausnahme: Bei der Wahl 2016 prognostizierten die Modelle einen knappen Sieg von Hillary Clinton. Die Analyse basiert dabei auf der alten Wahlkampf-Weisheit „It‘s the economy, stupid!“; man überprüft also, ob die Wirtschaftsdaten eher für oder gegen den amtierenden Präsidenten (Partei) sprechen. Trump, so zusammengefasst das Resultat, dürfte also gewinnen, weil fast alle ökonomischen Indikatoren, welche die Wähler bewegen, gut für ihn sind.