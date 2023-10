Die Turbinen drehen sich wieder

Im Herbst wurde der neue Kraftabstieg für das Rodundwerk I fertiggestellt. Die unterirdische Triebwasserführung ist für den Kraftwerksbetrieb essenziell.

Neustart im Rodundwerk I. In den vergangenen Monaten waren die Turbinen und die Pumpe im Krafthaus stillgestanden. Das Becken, aus dem die Anlage mit Wasser gespeist wird und das einen Teil des Staubeckens Latschau bildet, entleert. Doch von einem Dornröschenschlaf zu sprechen, wäre verfehlt.

Heute Inbetriebnahme

Heute wird die Inbetriebnahme des neuen Kraftabstiegs gefeiert. „Ein großes und anspruchsvolles Projekt – zwar eine Stufe kleiner als ein Kraftwerksbau, aber doch sehr komplex“, sagt Projektleiter Guntram Innerhofer. Seit 1943, also seit genau acht Jahrzehnten, liefert das Rodundwerk I Spitzen- und Regelenergie. Nicht nur durch seine vier Francis-Turbinen und die Speicherpumpe, sondern auch durch seine Lage an einem „neuralgischen Punkt“, wie Innerhofer es ausdrückt, spielt die Anlage eine wesentliche Rolle in der Kraftwerksgruppe Obere Ill-Lünersee der illwerke vkw.