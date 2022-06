Christina und Thomas Franz in der Hohenemser Stadttracht aus dem Buch „Die Trachten in Vorarlberg“

Christina und Thomas Franz in der Hohenemser Stadttracht aus dem Buch „Die Trachten in Vorarlberg“ ©Foto: Georg Alfare/Vorarlberger Landestrachtenverband/Stadt Hohenems

„Die Trachten in Vorarlberg“ – Eine Buchpräsentation mit Rahmenprogramm am Hohenemser Kirchplatz

Die Trachtenlandschaft Vorarlbergs ist so vielfältig wie das Land selbst, und so wie die Bewohner der Regionen und Talschaften gern auf ihre Eigenarten verweisen, so stolz tragen sie ihre jeweilige Tracht.

Mit dem Buch „Die Trachten in Vorarlberg“ präsentiert der Vorarlberger Landestrachtenverband am Donnerstag, dem 30. Juni 2022, ab 18 Uhr bei freiem Eintritt am Hohenemser Kirchplatz St. Karl ein Werk, welches viele Jahre Gültigkeit haben wird. Neben den vielen Vorarlberger Trachten wird auch das Kunsthandwerk rund um die Tracht mit Bildern dokumentiert und beschrieben. Zahlreiche Fachbeiträge von namhaften Autoren komplettieren das Buch.

Umrahmt wird die Präsentation von einem Ensemble der Bürgermusik Hohenems sowie der Trachtengruppe Lustenau mit der Kindergruppe und der Erwachsenentanzgruppe. Die Hohenemser Stadttracht wird unter anderem von Christina und Thomas Franz sowie von Sebastian Jehle präsentiert. Sebastian wird einige Stücke auf der Steirischen Harmonika spielen. Durch das Programm führt Ulrike Bitschnau, Obfrau des Landestrachtenverbands. Für das leibliche Wohl sorgen die Emser Bäuerinnen.

Die Gelegenheit zum Erwerb des Trachtenbuches ist ebenfalls gegeben. Zusätzlich liegen einige Ausgaben des Emser Almanachs Nr. 4 auf, in dem die historische Emser Tracht beschrieben ist: „Die Emser Tracht – Relikt oder Tradition?“ von Leonard Glatthaar.

Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Foyer des Löwensaals statt.

Eine Kooperation des Vorarlberger Landestrachtenverbands und der Stadt Hohenems.