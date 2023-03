Die Top 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

WKV zur Viertagewoche: "Es braucht keinen Modellversuch"

Toter Bub in Tirol: Vater wegen Mordverdachts festgenommen

In Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August vergangenen Jahres tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, gibt es eine überraschende Wende.