Die Tage des Engels sind gezählt

Das Traditionsgasthaus in Weiler wird in den kommenden Monaten abgerissen und weicht einer neuen Wohnanlage.

Weiler . Die Vorarlberger Gastronomieszene wird um ein weiteres Traditionshaus ärmer. Der traditionelle Engel in Weiler wurde, nachdem kein neuer Pächter gefunden wurde, verkauft und an dessen Stelle soll im kommenden Jahr eine neue Wohnanlage entstehen.

Der Engel in Weiler war Jahrzehnte lang der Treffpunkt in der Gemeinde Weiler. Taufen, Hochzeiten, Jubilare und jede Menge Feste wurden im Traditionshaus an der Ortsgrenze von Weiler gefeiert. Erbaut wurde das Gasthaus in Etappen zwischen den Jahren 1804 bis 1880. In weiterer Folge wurde der „Engel“ immer wieder erweitert und im Jahre 1990 wurden große Teile aufwändig saniert. Bis November 2017 wurde das weit um bekannte Gasthaus von verschiedenen Pächterfamilien bewirtschaftet, ehe dann aber kein weiterer Gastronom für eine Weiterführung gefunden werden konnte.