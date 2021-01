Die Suche nach der CoV-Mutation in Österreich

Gesundheitsminister Anschober berichte am Freitag über den aktuellen Stand auf der Suche nach SARS-CoV-2 Mutation in Österreich und Europa. Live ab 10.30 Uhr.

Gesundheitsminister Rudi Anschober informiert gemeinsam mit Dr. Andreas Bergthaler vom Research Center for Molecular Medicine und der Virologin und Impfstoffexpertin Dr.in Christina Nicolodi über den aktuellen Stand des Screenings auf Mutationen des SARS-CoV-2 in Europa und Österreich. Vorgestellt werden Methoden und Maßnahmen, um B.1.1.7 umfassend auf die Spur zu kommen.

Zudem gibt es ein aktuelles Update zur Mutationssituation in den Nachbarländern und in Österreich und was die Mutante für unser Leben in Corona-Zeiten bedeutet.