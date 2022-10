„Die stark gestiegenen Energiepreise erfordern jetzt ein rasches Handeln“

Die stark gestiegenen Energiepreise stellen Privathaushalte vor große Herausforderungen, auch bei vielen Unternehmen hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Dazu der Vorarlberger Wirtschaftslandesrat Marco Tittler.

Jüngste Analysen gehen davon aus, dass die Preise für Strom und Gas in Österreich 2022 und insbesondere 2023 deutlich zulegen, bevor sie wieder sinken – sie werden den Einschätzungen der Expert(inn)en zufolge jedoch auf einem deutlich höheren Niveau zu liegen kommen. Auch wenn sich die Kostensteigerungen je nach Energielieferant, Vertragsmodalität und Verbrauch derzeit noch unterschiedlich auswirken, so haben sie insgesamt ein standortschädliches Preisniveau erreicht. Insbesondere energieintensive und exportorientierte Unternehmen, und somit im speziellen Maß die Vorarlberger Wirtschaft, sind von der Situation überproportional betroffen. Aus diesem Grund ist seitens des Bundes und der EU rasches und entschlossenes Handeln gefragt.

Europaweite Anpassung

Es braucht einerseits eine europaweite Anpassung und andererseits gezielte Förderungen für die Wirtschaft, um die Auswirkungen dieser Preisentwicklung abzufedern. Das Merit-Order-Modell, mit dem das am teuersten produzierende Kraftwerk den Preis vorgibt, muss angepasst werden – zumindest solange der Markt vom Kriegsgeschehen bzw. den Sanktionen deutlich beeinflusst wird. Darüber hinaus müssen in Aussicht gestellte Entlastungsmaßnahmen für die Unternehmen so rasch wie möglich zur Umsetzung kommen. Mit dem kürzlich präsentierten Energiekostenzuschuss wurde ein Schritt in diese Richtung gesetzt. So wichtig eine rasche Entlastung der Menschen war, so wichtig es nun auch die zeitnahe Entlastung der Unternehmen.