Die Sportstadt Feldkirch investiert 668.000 Euro

Die Sanierung der Tartanbahn im Waldstadion Gisingen erfolgt in den nächsten Wochen.

FELDKIRCH. „Weil Sport und Gesundheit in der Sportstadt Feldkirch einen hohen Stellenwert haben, ist die Sanierung der Tartanbahn ein wichtiger Schritt um unseren Vereinen bestmögliche Trainings- und Wettkampfbedingungen zu bieten“, so Feldkirch Sportstadträtin Nathalie Koch. Die Sportstadt Feldkirch investiert in die Sanierung der Tartanbahn im Waldstadion Gisingen 668.000 Euro Netto. Die Bahn mit einer gesamten Fläche von 7000 Quadratmetern ist in keinem wettbewerbsfähigen Zustand mehr. Es gibt Risse an der Oberfläche, Hebungen und Senkungen sowie ausgebleichte Markierungen. Ab 28. August beginnen die Bauarbeiten und die Fertigstellung ist bis Mitte November vorgesehen. Allerdings kann sich das Ende etwas verschieben, weil die Wetterabhängigkeit bei der Aufbringung des neuen Belag für die Tartanbahn genau abgestimmt werden muss. Als erste Maßnahme der Bauarbeiten wird der bestehende Unterbau ausgebessert und die anschließende Aufbringung des neuen Belages bedarf genaueste und richtige Vorgehensweise. Während der Hauptarbeiten, ab der Kalenderwoche 38 oder 39, wir der reguläre Sportbetrieb im Waldstadion bis zur Fertigstellung der Arbeiten eingestellt. Sowohl Fußball als auch Leichtathletik weichen auf andere Standorte bzw. Trainingsplätze aus. Die Heimspiele des Vorarlbergligaklub FC Blau-Weiß Feldkirch finden in dieser Zeit auf dem Spielfeld vier, neben dem Tennisplatz, statt. Ab Mitte November steht das Waldstadion Gisingen wieder regulär zur Verfügung.VN-TK