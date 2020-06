Die späte Krönung eines Fußball-Genies

Sein Ballgefühl verzückt die Fans, sein starker linker Fuß erinnert an jenen von Kurt Jara. Doch WAC-Mittelfeldmann Michael Liendl ist nicht nur als Fußballer, sondern auch aufgrund seiner Persönlichkeit gefragt.

2018 war ein wichtiges Jahr für Michael Liendl. Der Mittelfeldspieler fühlte sich in den Niederlanden nicht mehr geschätzt. Er, der mit seinem Ballgefühl die Fans verzückte, er hatte das Vertrauen des Trainers verloren. Es brauchte einen Neustart, um wieder Spaß am Kicken zu haben. Angebote waren da, selbst aus Übersee. Australien hätte ihn durchaus gereizt, wie er den VN damals verriet. Liendl aber entschied sich für eine „alte Liebe“, für den Wolfsberger AC. Mit ein Grund, kein neues Abenteuer zu wagen, war wohl auch sein Sohn Leo, der vor der Einschulung stand. Der „Alpen-Maradona“, wie die Medien ihn in Deutschland getauft hatten, war zurück – und mit ihm die große Hoffnung.

Wolfsberg und Liendl, eine Kombination, die perfekt harmonierte. Während die Familie in Graz ein Zuhause fand, sorgte er als „Leitwolf“ im Lavanttal für die sportlichen Schlagzeilen. Ein sportlicher Höhenflug begann, der in der Europa-League-Gruppenphase in einem 4:0-Sieg in Mönchengladbach gipfelte. Mit seinen nunmehr 34 Jahren vereint Liendl Qualitäten in vielerlei Hinsicht. Fußballerisch zählt er in Österreich zu den Besten seines Faches und als Persönlichkeit hat sein Wort Gewicht - innerhalb und außerhalb der Mannschaft.