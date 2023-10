Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Es wird wieder Zeit, um an der Uhr zu drehen

Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 29. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Damit dürften wohl wieder die Diskussionen um die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten.

Der Ball liegt nämlich immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister. Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit gestimmt. Dem müssen die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen, damit dies Realität werden kann. Die aktuelle spanische Ratspräsidentschaft hege jedoch keine entsprechenden Pläne, hieß es aus Ratskreisen gegenüber der APA.