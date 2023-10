Die Sissi-Boys: Theatermuseum ehrt die Marischka-Dynastie

Marischka. Allein der Name klingt bereits nach Operettenseligkeit, wildem Csárdás, Sissi-Kitsch - kurz: der guten alten Zeit. Im Wiener Theatermuseum wird der k.u.k.-Entertainment-Dynastie unter dem Titel "Showbiz Made in Vienna" gehuldigt. Es geht um österreichischen Unterhaltungsgeschichte im 20. Jahrhundert, besteht die Familie doch aus mehr als den beiden dominanten Brüdern Hubert (1882-1959) und Ernst (1893-1963), ihres Zeichens Operettenstar respektive Filmregisseur.

Ein weiteres Kapitel ist dann der gemeinsamen Stummfilmproduktion der Brüder Ernst und Hubert vorbehalten, die zu den Pionieren des neuen Mediums in der Habsburger-Monarchie gehörten. Und schließlich wird selbstredend auch den Kitschklassikern aus der Nachkriegszeit von Ernst Raum gegeben - vom "Dreimäderl-Haus" mit Karlheinz Böhm bis zu "Zwei in einem Auto" mit Hans Moser. Mittels Filmplakaten, Filmausschnitten und Fotobänden wird eine spezielle Epoche der heimischen Kinobranche nachgezeichnet.

"Wir wollen mit dieser Ausstellung zeigen, wie breit und schillernd das Werk der beiden war. Es geht auch um ein anderes Bild der Marschikas", unterstrich Clara Huber, die die Ausstellung gemeinsam mit Roland Fischer-Briand kuratiert hat. Entsprechend umfassend ist das Begleitprogramm zur Ausstellung, die bis zum September kommenden Jahres angesetzt ist. The Show must go on.