Die Schultafel im Wandel der Zeit

Diesen Herbst wartete eine besonders große Überraschung auf die 739 Bludenzer Volksschulkinder. Alle fünf Volksschulen wurden über die Ferien mit digitalen Schultafeln ausgestattet. Statt schreiben auf den üblichen Kreidetafeln heißt es nun wischen, zoomen und klicken.

Angepasst an die Herausforderungen von morgen

„Digital Natives“ wird die neue Generation von Kindern genannt, die in einer digitalen Welt mit Smartphone, Computer und Co. aufwachsen. Um ihre Medienkompetenz zu stärken, werden neue Medien nun in den Schulalltag der Volksschulen integriert. In das umfassende Digitalisierungsprojekt werden rund 550.000 Euro investiert.