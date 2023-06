Die Schufla weiß wie gefeiert wird

Hunderte Besucher kamen zum traditionellen Fest im Ortsteil Rankweils.

RANKWEIL. Traumwetter und beste Unterhaltung durch die zwölfköpfige Musikgruppe „Lisilis Blechsalat“ aus Meiningen sowie der Party Band „Jack Pot“ mit Chef Rainer Sonderegger, Gitarrist Reinhard und der jungen Sängerin Jessica sorgten bei der 23. Auflage für ein wohl noch nie dagewesenes Schuflafest. Bei ausgelassener Stimmung und kulinarischen Köstlichkeiten trafen sich nicht nur die Anrainer des Rankweiler Ortsteils, sondern auch viele Gäste aus der Region in der Schufla. So wurden die Rankweiler Gemeinderäte Helmut Jenny, Klaus Pirker mit Gattin Anita, Karin Reith mit Gatte Mario, Gemeindevertreter und Mesnerstüble Vorstandsmitglied Johannes Herburger, Sozialpädagogin Andrea Latzer, Musiker Kurt Dreier, Ernst Müller, der Träger des goldenen Verdienstzeichen der Marktgemeinde Rankweil, Entner Dach Geschäftsführerin Jasmin Entner, Entner Dach Firmengründer Helmut Entner, Bürgermusik Rankweil Kapellmeister Lukas Strieder, Liechtenstein Kulturmanagerin Julia Entner und Brennessel Ma Markus Senekowitsch gesehen. Besonders beliebt bei Jung und Alt waren die Kutschenfahrten durch den Ortsteil Schaufel. Viele Familien nutzten die Gelegenheit zur Freude ihrer Kinder zu einer zweiten oder gar dritten Fahrt mit dem Pferdegespann von der Familie Gamauf aus Koblach. In zwei Jahren feiert der Rankweiler Ortsteil Schufla seinen 90. Geburtstag. Das achtköpfige Organisationsteam hat die Planungen für die große Jubiläumsfeier bereits in Angriff genommen. Mit einem Besuch in der Schufla-Bar fand das legendäre Schufla-Fest einen willkommener Abschluss.VN-TK