Die schnellste Lady im Ländle: "Ich mache es wegen des Adrenalins"

Janine Pöltl wurde 2018 mit ihrem Ford Fiesta ST zur schnellsten Lady Vorarlbergs gekürt. Die neue Saison steht an, wir trafen die Rennsportlerin zum Interview.

Die 24-jährige Janine aus Au arbeitet als Serviceleiterin im Hotel Landgasthof „Die Linde“ in Höchst. Ihr Freund war es, der sie vor gut fünf Jahren an den Motorsport heranführte. 2017 nahm die junge Rennfahrerin dann selbst zum ersten Mal an einem Bergrennslalom teil. Sie ergatterte in Damüls, in der Schnupperklasse, den zweiten Platz.