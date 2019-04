Die Sandkastenzeit kann kommen

Bei der Sandkastenaktion am 20. April 2019 verteilt die Marktgemeinde gratis Sand.

Schaufel, Förmchen und Eimer auspacken: Rankweil sponsert wieder Sandkastenfüllungen! Spielen im Sand ist für alle Kinder großartig – bereits Babys machen gerne ihre ersten Entdeckungen im Sand. Und weil das so ist, stellt die Marktgemeinde Rankweil alle zwei Jahre mehrere Tonnen Spielsand zur Verfügung. Rankweiler Familien haben so die Möglichkeit, den Sand im eigenen heimischen Sandkastenkostenlos auszutauschen.

Am Samstag, 20. April ist es wieder so weit! Die Ausgabe des Sandes erfolgt von 10 bis 11 Uhr beim seitlichen Parkplatz der Kirche St. Josef und zwar nur an Familien, die sich bis Freitag, 12. April 19, beim Rankweiler Bürgerservice (Tel 05522 405 oder buergerservice@rankweil.at) angemeldet haben. Für den guten Transport sind geeignete Behältnisse mitzubringen. Auf Wunsch wird der Sand auch um 15 Euro mittels Klein-LKW zugestellt. Die Aktion wird von „Kind sein in Rankweil“, der Veranstaltungsreihe „Mit Vätern unterwegs“ sowie vom Bauhof der Marktgemeinde Rankweil organisiert und unterstützt.