Die Rücknahme der Erhöhung

Der Umsatzsteuersatz bei Beherbergungsleistungen sinkt wieder auf 10 %.

Der Nationalrat hat im März 2018 beschlossen, die Umsatzsteuersätze auf Beherbergungs­leistungen und für die Vermietung von Grundstücken für Campingzwecke wieder auf den vormals geltenden Umsatzsteuersatz von 10 % zu senken. Der reduzierte Umsatzsteuersatz gilt auch für Nebenleistungen wie z. B. Beleuchtung, Beheizung oder ein ortsübliches Frühstück, sofern ein einheitliches Beherbergungs- bzw. Benützungsentgelt verrechnet wird. Diese Regelung tritt per 1. November 2018 in Kraft und gilt erstmals für Beherbergungsumsätze, die nach dem 31. Oktober 2018 ausgeführt werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Nächtigung, unabhängig vom Zeitpunkt der Buchung oder einer allenfalls vorab getätigten Anzahlung. Für einen Kurzurlaub vom 30. Oktober bis zum 2. November 2018 fallen für die erste Nacht vom 30. auf den 31. Oktober noch 13 % Umsatzsteuer an. Für die folgenden Nächte sind nur noch 10 % Umsatzsteuer zu verrechnen. Mit 10 % Umsatzsteuer nähert sich Österreich im Nächtigungsbereich wieder den Umsatzsteuersätzen der Nachbarländer an. Hierdurch wird eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Tourismus erwartet. Weiters sollen die Verwaltungskosten gesenkt werden, da die derzeit komplexe Aufteilung, z. B. bei Halbpension, auf die unterschiedlichen Steuersätze zwischen Beherbergung (13 %) und Verköstigung (10 % Umsatzsteuer) wegfällt. Die steuerliche Entlastung wird auf 120 Millionen Euro jährlich geschätzt.