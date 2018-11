Die Roten Teufel haben mit Krems noch eine Rechnung offen

ALPLA HC Hard hat zum Rückrunden-Auftakt im Livespiel den Tabellenführer zu Gast

Es geht Schlag auf Schlag in der spusu LIGA. Nur 72 Stunden nach dem 27:20-Heimsieg gegen die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN hat Handball-Vizemeister ALPLA HC Hard am Samstag (20.15 Uhr/ORF Sport+ und LAOLA1.tv) in der 10. Hauptrunde Tabellenführer Moser Medical UHK Krems in der Sporthalle am See zu Gast. Die Gastgeber liegen mit drei Punkten Rückstand auf Krems auf dem vierten Tabellenplatz.