Die Robin Hoods von Lustenau

Am Bogensportplatz in Lustenau fliegen die Pfeile durch die Luft. Die Bogenschützen feilen an ihren Techniken und nehmen nähere und weiter entfernte Ziele ins Visier. Ein Sport, der Jung und Alt gleichermaßen begeistert.

Lustenau Sie nehmen Haltung ein. Spannen den Bogen, legen den Pfeil auf und ziehen kräftig durch. Blitzschnell schwirrt der Pfeil durch die Luft. Er ist kaum wahrnehmbar. Lediglich ein dumpfer Schlag verrät, dass das Ziel getroffen wurde. In der weit entfernten Zielscheibe befinden sich zentral platziert etliche Bogenpfeile. Günter Hämmerle (55) ist einer der Bogenschützen von Lustenau, der die warmen Sonnenstrahlen nutzt, um die ersten Pfeile in der Saison zu schießen. Als Obmann vom Bogensportclub Lustenau ist er gerne vor Ort und sieht nach dem Rechten. „In der Osterwoche machen wir unseren Sportplatz wieder fit. Wir tauschen die Zielscheiben aus, damit wir wieder trainieren können“, sagt Hämmerle. Für ihn gebe es nichts Schöneres, als am Platz zu sein und Pfeile zu schießen. „Das ist sehr entspannend. Hier kann ich vom Alltag abschalten, für mich sein und dennoch den Kontakt zu Gleichgesinnten haben. Das ist einfach großartig.“ Nicht wenige zählen das Bogenschießen zu den ästhetischsten Sportarten überhaupt.

Von Bären, Hasen und anderen Waldbewohnern

Wer der Meinung ist, dass beim Bogenschießen lediglich eine Zielscheibe getroffen werden muss, der liegt falsch. Auf dem Trainingsplatz tummeln sich Braunbären, Wiesel, Luchse, Raben und andere Tiere aus dem Wald. Diese sind aus Kunststoff und wirken durch ihr naturgetreues Aussehen äußerst authentisch. „Ich habe schon mal den Bären, den Hasen und den Luchs getroffen“, erklärt Fabian Hechenberger (8) stolz. Das Wiesel sei etwas schwieriger zu treffen, da dies kleiner sei. Fabian zählt zu den jüngsten Bogenschützen im Club. Er hat durch seinen Bruder Felix die Freude zum Bogenschießen entdeckt. „Ich bin hier vorbeigeradelt und wollte unbedingt auch einmal mit dem Bogen schießen“, sagt Felix Hechenberger (11). Seit nun drei Jahren ist er regelmäßig auf dem Platz und hat sogar schon viermal die Schülermeisterschaften im Bogenschießen gewonnen. Seine Begeisterung zum Bogensport hat er an seine Eltern weitergegeben, die nun auch regelmäßig trainieren.

In der Ruhe liegt die Kraft