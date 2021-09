Die Rheintalische Musikschule öffnete die Türen

Im Sommersemester musste er abgesagt werden, nun wurde der „Tag der offenen Tür“ nachgeholt.

Lustenau Am 11. September konnten sich alle, die sich für ein Musikinstrument, Gesang oder Tanz interessieren, in der Musikschule, im Jazzseminar in der Bildgasse und in der Alten Schule in Höchst informieren. Unter Einhaltung der 3-G-Regel wurden alle eingangs registriert und dann gab es kein Halten mehr. Im ganzen Haus verteilten sich die Gäste, konnten Instrumente anschauen und ausprobieren und die Lehrpersonen kümmerten sich mit Einfühlungsvermögen und viel Geduld um die meistens noch sehr jungen Besucherinnen und Besucher.