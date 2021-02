Die Reisgänger wurden in den 60-ern als konsumgedrillte Nachkriegssorte von Kriegsmüttern geworfen und sehen sich heute noch als Heimkehrer: Massen schweigender MitläuferInnen und rechte Handhochheber sind geblieben. Heute, 80 Jahre später, im Gesundheitskrieg, grüßen sie wieder rechts, aber mit Faust, Ellbogen und Spitzler. He, einrücken! Sie wittern in den Maßnahmen der Regirrung Morgenluft und im Handumdrehen tauchen sie als altgediente OpportunistInnen wieder in der Neuen Normalität auf, die jetzt Gesundheit über Freiheit stellt. Sofort schalten die Reisgänger auf Gehorchen und lassen sich umerziehen, durchtesten und durchimpfen für den NEUEN VIRUSMENSCHEN. Mobilmachung. Seit 1960 waren sie von den Konzernen erfolgreich zu Fress-, Sauf-, Auto-, Elektrorad- und sonstigen Küchenrollen umerzogen worden. Ihr Ziel heute ist Futtern, Kaufen, Sparbüchle, Wellness, Autoputzen, in den Urlaub fliegen, sinnlos herumwandern und ein Kind. Du darfst, sagt die Regirrung zum Reisgänger und legt das Netz aus: Massentest, Impfung, Ausweis oder Ausschluss! Vertrauen ist alt, Kontrolle ist jung! Der Friseur testet zuerst, es folgen Job, Laden, Gasthaus, Theater, Sport, Chor. Dann wird gespritzt. Das ist Dein Leben in der Neuen Normalität. Pass auf! Schon kreist das neue Montafoner Virus! Schütz Dich, Klorolle! Wir halten zusammen. Bald zwingts der Wallner wieder in die Knie! Elbs betets weg.