"Die Regierung hat Herz und Hirn verloren"

Gerald Loacker, Nationalrat der Neos, über den Rücktritt von Parteichef Matthias Strolz und die Rolle der Pinken als Oppositionspartei in Wien und Bregenz.

Mit Matthias Strolz haben die Neos ihre Gallionsfigur verloren. Wie geht es weiter? Gerald Loacker: So eine reibungslose Übergabe wie dies bei den Neos erfolgt ist, muss eine Partei erst einmal schaffen. Mit Beate Meinl-Reisinger an der Spitze wird die bisherige Linie weiterverfolgt. Die Neos plädieren dafür, die Steuern zu senken. Der Machtapparat der Kammern und Kassen, der dieses Land im Würgegriff hat, muss aufgebrochen werden. Wir sehen uns als Kontrollkraft und Reformturbo. Das waren wir mit Matthias Strolz und das sind wir nach Matthias Strolz.

Es wurde davon gesprochen, dass die Neos Herz und Hirn verloren haben.

Loacker: Herz und Hirn hat die Regierung verloren. Das zeigt das Beispiel, dass Asylwerber, die eine Lehre in einem Mangelberuf begonnen haben, diese nicht beenden dürfen. Diese Arbeitskräfte würden dringend gebraucht, aber sie werden weggeschickt. In diese Betriebe muss man schauen, wenn man sehen will, wer Herz und Hirn verloren hat.