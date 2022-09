Die Qual der Wahl aus dutzenden Bewerbungen

Die Jury des KMU-Preises hatte auch heuer eine nicht einfache Aufgabe.

Auch heuer war es für die Jury des KMU-Preises keine einfache Aufgabe, die Preisträger und ausgezeichneten Betriebe in den verschiedenen Kategorien zu ermitteln. Dutzende Bewerbungen gingen dazu ein.

Die Jury

Über den KMU-Unternehmer des Jahres 2022 – in diesem Jahr der Dorn­birner Unternehmer Martin Eberle(Eberle Automatische Systeme) – wird indes nicht anhand der eingelangten Bewerbungen, sondern in einer Diskussion innerhalb der Jury entschieden.

Unglaubliche Bandbreite

Dieses Journal stellt die diesjährigen KMU-Preisträger vor. Dabei zeigt sich eindrucksvoll, wie groß die Bandbreite an innovativen kleinen und mittleren Unternehmen in Vorarlberg ist.

In die Entscheidung über die diesjährigen Preisträger flossen dabei Kriterien wie das wirtschaftliche Geschick, das unternehmerische Denken, das Engagement hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie in Sachen Mitarbeiter mit ein. Teilnahmeberechtigt waren alle Vorarlberger Unternehmen mit einer Größe von bis zu 100 Mitarbeitern. Beim KMU-Preis sollen Vorzeigebetriebe vor den Vorhang geholt werden. Auch in der 14. Auflage ist das den VN und den Partnern Wirtschaftskammer, Land Vorarlberg, Hypo Vorarlberg, Vorarlberger Landes-Versicherung und Auto Gerster ein besonderes Anliegen.