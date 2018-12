Die Praxis macht den Unterschied

Cloud Computing, Open Source, Agile Prozesse, Big Data – alles Schlagworte, die Christina Tschol immer schon interessiert haben. Die 22-Jährige studiert deshalb Informatik an der FH Vorarlberg.

Nach insgesamt fünf Jahren HLW mit der Spezialisierung „Kommunikation und Mediendesign“ in Innsbruck wusste die Tirolerin, was sie interessiert: „Mit Computern habe ich mich immer schon gerne beschäftigt. Das Programmieren war dann ein Teil meiner Ausbildung an der HLW und das hat mich mehr gereizt als die Kommunikation an sich.“ Tschol entschied sich dann nach der Matura nach Vorarlberg zu ziehen. „Ich habe mir mehrere Fachhochschulen angeschaut. Das Curriculum an der FH Vorarlberg hat mich schlussendlich aber überzeugt.“