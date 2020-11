Die Planungsunsicherheit macht dem Handel zu schaffen

Die aufgrund des Lockdowns geschlossene Gastronomie schadet auch den inside Dornbirn Mitgliedern.

Dornbirn. Aus dem beliebten Ganslessen in einer der Dornbirner Gaststätten wird es vorerst nichts. Mit dem am Dienstag, dem 3. November, in ganz Österreich in Kraft getretenen Lockdown bleiben diesmal zwar die Geschäfte und Dienstleister offen, nicht aber die Gastronomie oder Fitnessstudios. Lichtblicke in Punkto Kulinarik sind Lokale oder Lebensmittelmärkte, die sich auf Takeaway – das Abholen von Speisen – oder einen Lieferservice eingerichtet haben. Im Gespräch, das die VN-Heimat mit inside-Dornbirn Geschäftsführerin Heidi Mark geführt hat, geht klar hervor, was die Dornbirner Innenstadt und die Attraktivität des Dornbirner Handels insgesamt, ausmacht. Es ist der vielseitige Mix von zum Teil seit mehreren Generationen inhabergeführten Geschäften und Firmen, dem zusätzlichen Magnet Wochenmarkt und eine lebendige Gastroszene als Treffpunkt und Stärkung für die Besucher nach dem Einkaufsbummel. Und jetzt das – wo sich im wirtschaftlichen Bereich gerade wieder einiges zu erholen begonnen hatte. “Ohne die Gastronomie funktioniert der Handel nicht so toll”, gibt Mark zu bedenken.