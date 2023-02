Die persönliche Verbindung zum Bestand erhalten

Ein in den 80ern großteils eigenhändig errichtetes Einfamilienhaus im Unterland bietet nach einer umfassenden Sanierung nun zukunftsfähigen Wohnraum für drei Generationen. Moderner Wohnraum wurde geschaffen, der Bestand blieb dabei erhalten.

Das Haus liegt in einer schön gewachsenen Dorfstruktur oberhalb der Nebelgrenze, mit Blick vom Bodensee bis tief in die Alpen. Um es zukunftsfit zu gestalten und Wohnraum für drei Generationen zu schaffen, wurde es am Vorbild der alten, historischen Gebäude im Ort rundum saniert. Eine Nachverdichtung, die gleichzeitig eine Aufwertung des Ortsbilds mit sich brachte. Aus ökologischen und persönlichen Gründen hatten sich die Eigentümer dazu entschlossen, das Gebäude nicht komplett abzureißen. Die Entscheidung erwies sich letztlich nicht nur aufgrund der Preissteigerungen beim Material als vorteilhaft.