Der Lockdown verschärft die Situation bei der Post aktuell noch weiter - es könnte zu einem Kollaps bei den Zustellungen kommen, warnt die Gewerkschaft.

"Die Pakete stapeln sich schon bis unters Dach", so Franz Mähr, Post-Personalvertreter und Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten in einer Aussendung. Die Mitarbeiter seien am Limit und würden bereits über gesundheitliche Probleme klagen. Die Arbeit dauere oft bis spät in die Abendstunden, die Paketflut könne trotzdem kaum bewältigt werden. Mähr übt harte Kritik an der Post. "Das Management hat wiedermal Maßnahmen verschlafen, als wüsste es nicht, dass Weihnachten jedes Jahr stattfindet." Der zunehmende Online-Handel während des Lockdown verschärfe die Situation noch mehr. "Jetzt droht wieder der Kollaps."