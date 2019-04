Die Osterferien werden spannend!

„Raus aus dem Nest“ lautet auch heuer das Motto beim Osterferienprogramm in Rankweil.

Los geht es wie immer am Samstag mit dem traditionellen Palmbinden und dem Ratschenbauen für den Ratschenumzug am Karfreitag. Kinder und Erwachsene lassen dabei alte Traditionen und christliche Bräuche aufleben. Weiter geht es mit einem bunten Mix für alle Sinne mit kreativen Workshops, sportlichen Aktivitäten, Ausflügen und mehr. Unter anderem wird zum Töpfern, Kassettenlampen-Basteln, interkulturellen Kochen oder zum Kinderkino im Theater am Saumarkt eingeladen. Ebenfalls am Programm stehen eine Einladung in die „Musikgarage“ im Jugendzentrum Graf Hugo in Feldkirch, ein Ausflug in den Skills-Park nach Winterthur, ein Kräuterworkshop sowie ein Porträtfotografie-Kurs. Ein weiteres Highlight wird am Samstag, 20. April, die große Ostereiersuche im Frutzwald sein: 6000 Eier warten darauf von großen und kleinen Häschen gefunden und verspeist zu werden. Das Osterferienprogramm der Marktgemeinde Rankweil und der Stadt Feldkirch findet seit über zehn Jahren unter Beteiligung vieler Vereine statt.