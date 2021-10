Die österreichischen Naturparks stellten neue Klimastrategie vor

Die 48 österreichischen Naturparks haben sich dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben. Vorarlberg verfügt über den Naturpark – Nagelfluhkette.

„Vorzeigeregionen“

Man wolle die Naturparks zu „Vorzeigeregionen für die Verknüpfung von Klimaschutz bzw. Klimawandelanpassungsmaßnahmen und Bio­diversität“ machen. Klimarelevante Aspekte sollen in bestehende Aktivitäten eingebaut werden und ein Kompetenzaufbau in den Managements umgesetzt werden. Zudem sollen Kooperationen mit Klimaorganisationen wie etwa den Klima- und Modellregionen (KEM) oder dem Klimabündnis verstärkt werden. Zentral sei aber „eine österreichweit koordinierte Informations-, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit“. „Von nachhaltigen Mobilitätskonzepten über Bewusstseinsbildung bis hin zu angepassten Formen der Land- und Forstwirtschaft reichen die Maßnahmen“, fasste VNÖ-Präsident Johannes Thauerböck zusammen. Tirols Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) meinte, dass man die Natur nur dann erhalten und schützen könne, „wenn wir uns gesamthaft gegen die Auswirkungen des ­Klimawandels stemmen“. Beim Naturparkgipfel wurde auch der „Run“ auf die Berge besprochen, der während der Pandemie eingesetzt hatte. Der Nutzungsdruck auf einige Parks sei stark gestiegen, wobei die Natur darunter zu leiden hatte. „Durch gezielte Besucher(innen)lenkung und Bewusstseinsbildung wird in Naturparks versucht, dem negativen Aspekt dieser Entwicklung entgegenzuwirken.