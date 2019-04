Die Österreicher sind mit ihrer finanziellen Situation zufrieden

Die Österreicher und Östereicherinnen wollen heuer mit rund 5700 Euro (plus 21 Prozent) mehr Geld anlegen. 30 Prozent nehmen sich dazu ein Wertpapier-Investment vor. Die durchschnittliche Kreditsumme geht auf 59.100 Euro zurück, das ist ein Minus von 25 Prozent.

30 Prozent (plus 2) der Österreicher und Österreicherinnen wollen im Jahr 2019 Geld in Wertpapiere investieren. „Auch wir sehen bei Fondssparplänen seit Jahresbeginn sehr deutliche Zuwächse“, so Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich.