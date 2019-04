Die Österreicher sind kaum gegen eine Berufsunfähigkeit versichert

In Österreich haben nur vier Prozent der Beschäftigten eine private Berufsunfähigkeitsversicherung – in Deutschland und den USA je ein Drittel.

„Gerade für diese Berufsgruppen steigt im Falle einer Berufsunfähigkeit die Einkommenslücke im Schnitt von 30 auf 50 Prozent.“ Denn die staatliche Absicherung über die obligate Sozialversicherung berücksichtigt nur das aktuelle Einkommen, nicht aber künftige Karrieren: „Es wird so getan, als bliebe das Einkommen gleich.“ So gesehen ist das Produkt auch für Aufsteiger in anderen Berufen spannend.

Denn besonders in jungen Jahren würde dies „einen in der Praxis unmöglich hohen Sparbetrag erfordern“. Denn selbst bei Vorliegen einer staatlichen Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsversicherung würden 25-Jährige in Berufsgruppen mit „flachem Lebenseinkommensprofil“ mehr als ein Drittel ihres Lebenseinkommens individuell angespart haben müssen, um den Einkommensverlust aus der Berufsunfähigkeit voll abzusichern. Für 25-Jährige in akademischen Berufsgruppen wären es sogar 50 Prozent des Lebenseinkommens. Außerdem scheine Sparen als Absicherung gegen Risiken mit kleiner Eintrittswahrscheinlichkeit für Versicherte offenbar als unattraktiv.