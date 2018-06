Die „neue Welt“ des Datenschutzes

Die Datenschutzgrundverordnung trifft Wirtschaft und Vereine.

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist am 25. Mai 2018 in ganz Europa in Kraft getreten. Früher geltende Regelungen werden verschärft, neue kommen hinzu und die Verantwortlichen werden zu umfassender Dokumentation verpflichtet. Neben der Wirtschaft sind auch alle Vereine in vollem Ausmaß betroffen. Deren Verantwortliche müssen sich dieser Herausforderung stellen.