Die neue Rätscho im Endspurt

In Kürze erfolgt die alljährliche Kundmachung der Faschingszeitung „d´Rätscho“.

Dornbirn. Am 24. Jänner 2020 war offizieller Redaktionsschluss für die diesjährige Faschingszeitung „d‘Rätscho“. Die Fertigstellung läuft auf Hochtouren und das engagierte Redaktionsteam rund um die acht ehrenamtlichen Mitglieder ist derzeit im Dauereinsatz in Sachen „Texten & Zeichnen“.

Pünktlich zum Höhepunkt des Faschings wird heuer wieder am 12. Februar im Gasthaus Gemsle die traditionelle Fasnatzeitung „Rätscho“ präsentiert. Natürlich dürfen sich die Leser auch 2020 wieder auf zahlreiche Hoppalas, spitze Seitenhiebe und Kurioses aus dem Rathaus freuen. „Unsere Redakteure haben wieder gründlich recherchiert und einiges an humorvollen Peinlichkeiten in Erfahrung gebracht“, verrät Redaktionsmitglied Martin Rhomberg, der die legendären Cartoons in der Rätscho beisteuert.