Die nächste Hitzewelle ist im Anrollen

In Österreich wird für die kommenden Tage die nächste Hitzewelle erwartet. Die Temperaturen steigen laut Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf bis zu 36 Grad. Doch ganz ungetrübt wird es nicht - unbeständiges Wetter stellt einen kleinen Wermutstropfen dar.

Am Samstag gibt es am Vormittag noch verbreitet Sonnenschein und nur wenige Wolken. Ab Mittag bilden sich jedoch im Vorfeld einer Kaltfront über den Tiroler und Vorarlberger Berghängen erste Quellwolken sowie gewittrige Regenschauer. Bis zum Abend breiten sich diese langsam in Richtung Osten aus und erreichen mitunter auch das östliche Flachland. Weitgehend sonnig und trocken bleibt es im Südosten. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Gewitternähe und im Donauraum teils lebhaft, erst aus südlichen Richtungen, tagsüber dreht der Wind auf West. Die Temperaturen in der Früh betragen 15 bis 21 Grad. Von West nach Ost umspannen die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 36 Grad.