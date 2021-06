Die Nacht, in welcher die Berger leuchten

Am Samstag wird in vielen Orten Vorarlbergs das Sonnwendfeuer entfacht. Wir haben mit Walter Zudrell aus dem Silbertral gesprochen. Er erklärt, was es mit dieser Tradition auf sich hat.

Schon im Mittelalter wurden große Feste gefeiert und die Menschen erhofften sich durch das Betrachten des Feuers Glück, Segen und Heilung. Jedoch spielte in dieser Zeit die Sommersonnwende keine so große Rolle. Vielmehr wurde in der Nacht vom 24. Juni, das Johannisfeuer entzündet wurden.

Norbert Span

Längster Tag und kürzeste Nacht

Mit der Zeit wurde dieser Brauch durch das Sonnwendfeuer abgelöst. Am 21. Juni ist die Sonnwende. Das bedeutet, dass dies der längste Tag und die kürzeste Nacht des ganzen Jahres ist. Traditionell wird an dem Samstag, welcher näher an dem 21. Juni das Sonnwendfeuer in den Berger Vorarlbergs entfacht.

Johannes Netzer

Die Berger zum Leuchten bringen