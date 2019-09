Die Nacht des Genusses in Hohenems

Am Donnerstag, dem 5. September 2019, wird Genießen in Hohenems leicht gemacht. Von 16 bis 21 Uhr schauen Sie an diesem Abend in verschiedenen Hohenemser Geschäften und Betrieben hinter die Kulissen und erhalten spannende Einblicke.

Es wird ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Lernen Sie die Emser Geschäfte an diesem Abend ganz neu kennen und erleben Sie die unterschiedlichsten Programmhighlights. Der Eintritt zur Nacht des Genusses ist kostenlos.

Eine vollständige Liste der Teilnehmer finden Sie auf www.hohenems.at und www.facebook.com/hohenems!