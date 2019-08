Die Nacht des Genusses in Hohenems

Am Donnerstag, dem 5. September 2019, wird Genießen in Hohenems leicht gemacht. Von 16 bis 21 Uhr schauen Sie an diesem Abend in verschiedenen Hohenemser Geschäften und Betrieben hinter die Kulissen und erhalten spannende Einblicke.

Es wird ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Lernen Sie die folgenden Geschäfte an diesem Abend ganz neu kennen und erleben Sie die unterschiedlichsten Programmhighlights:

• PIMPINELLA reform • tee • haus – „Reise in eine bezaubernde Duftwelt“

• Weirather Uhren, Schmuck & Optik – „Faszination mechanische Uhren und die neuesten Brillentrends“

• Ulrika’s Manufaktur – „Genuss und Liebe im Glas trifft auf Burgenland Weine“

• HILL Weinbar & Vinothek – „OÖ Speck- und Schmalz-Verkostung“

• Schokoladenmanufaktur Fenkart – „Besichtigung der Manufaktur, Kinderprogramm, Vorführungen“

• Weltladen Hohenems – „Genüsse aus dem globalen Süden – Gewürzhändler aus Marokko vor Ort – verschiedenste afrikanische Gewürze probieren“

• Lusthaus Feinkost und Geschenke – „Kreative Salatdressings von klassisch bis verrückt“

• Dolce Vita Eismanufaktur – „Produktion besichtigen & Verkostung von frischem Eisgenuss“

• Frauenzimmer – Mode am Schlossplatz – „Gewinne beim Casting ein professionelles Makeover“

• Ecke33 – freistiel – „hagebuttenrot – beerenblau – blätterbunt“

• Karin Glatthaar cosmetic – „Medical beauty, Kindertattoo, Duftbar“

• DOKIMO – Boutique für Baby- und Kindermode – „Wissenswertes über nachhaltige Baby- und Kinderbekleidung“

• Vinothek der Vorkoster – „Geschmackvoll erleben“

• Beauty Concepts by Elke Ritter – „5 Minuten Make-up“

• Fräulein Amann Schreib- und Spielwaren – „Kreative Überraschung“

• Rosenberger Schuhe – „Einkaufen im Wohlfühlambiente“

• s’Brotlädele – „Fladen & Feuer“