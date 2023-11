Die Musikmittelschule stellt sich vor

Am Mittwoch, 22. November findet ein Infoabend für Kinder und Eltern statt.

Dornbirn. Seit 1980 gibt es die Musikmittelschule Bergmannstraße. Jeweils eine Klasse pro Jahrgang wird als sogenannte „Musikklasse“ geführt. Das Fach Musikerziehung wird aufgefächert in Musikkunde, Hörerziehung, Singen, Chorerziehung, Instrumentalunterricht, Ensemblemusizieren, Bewegungserziehung und Tanz. Besondere Schwerpunkte an der Musikmittelschule Bergmannstraße sind die Chorarbeit und das Ensemblemusizieren. Jedes Jahr präsentiert sich die Schule bei zahlreichen öffentlichen Auftritten und Konzerten. Zu den Highlights gehören das jährliche Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Leopold Hatlerdorf und die Konzerte oder Musicalaufführungen am Ende des Schuljahres im Kulturhaus.