„Die Mündliche war ein Genuss“

Dir. Klaus König über die Matura unter fast normalen Bedingungen.

Wie zufrieden waren Sie mit Ablauf und Ergebnissen der Matura an Ihrer Schule?

Was hätte noch besser laufen können?

KÖNIG: Da fällt mir eigentlich nichts ein. Das einzige nicht geplante Vorkommnis war: Am einen Tag der auf zwei Tage angesetzten Kompensationsprüfungen galt noch das Testregime, am anderen nicht. Aber das hat den Ablauf nicht gestört und eher die Organisation erleichtert.

Die Schülervertretung positionierte sich im Vorfeld der Matura gegen die mündliche Prüfung. Hatten Sie dafür Verständnis?

KÖNIG: Nein. Die 2022 angetretenen Kandidatinnen und Kandidaten waren die am besten vorbereiteten der letzten drei Jahre. Ich behaupte sogar, sie waren so gut vorbereitet wie Schüler vor Corona. Die Proteste damals kamen von einer bestimmten Seite. Danach hat es da nichts mehr gegeben.

Wie war die Qualität der mündlichen Maturaprüfungen?

KÖNIG: Es war ein Genuss zuzuhören. Einfach nur toll, wie sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Pädagoginnen und Pädagogen nach der schwierigen Zeit präsentiert haben. Natürlich gab es wie immer solche, die geglänzt haben und andere, die sich mündlich schwerer taten. So wie immer.

Sind Sie ein Fan der Zentralmatura oder hätten Sie die Reifeprüfung doch lieber noch in der alten Form?

KÖNIG: Ich hatte das Glück, dass ich als ARGE-Leiter für Spanisch von Beginn an bei den ersten Fortbildungen zur Zentralmatura österreichweit dabei sein konnte. Natürlich wird es auch in Zukunft noch Verbesserungsbedarf geben. So wie überall. Aber ich persönlich bin ein Anhänger der Zentralmatura, ganz klar.