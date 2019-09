Die Mountainbike-Elite auf dem Zanzenberg

Das UCI Mountainbike Rennen bot eine spektakuläre Schlammschlacht.

Dornbirn. Am vergangenen Wochenende veranstaltete der RV Dornbirn zum 21. Mal das inzwischen legendäre Mountainbike Rennen am Zanzenberg. Zum ersten Mal wurden dabei nicht nur die Alpencup Finalläufe ausgetragen, sondern auch internationale UCI Läufe der Kategorien JuniorInnen und Elite.

In gewohnter Manier organisierte der RV Dornbirn ein regelrechtes Mountainbike Festival auf dem Zanzenberg. Die Rennstrecken stellten in allen Kategorien höchste Ansprüche an die Kondition und die technischen Fähigkeiten der rund 170 Fahrerinnen und Fahrer. Dem Publikum gewährte die kompakte Streckenführung Einblick in weite Teile des Rundkurses, um den Rennverlauf hautnah zu erleben. Im Festzelt beim EuroCamp auf dem Zanzenberg wurde vor, während und nach den Rennen gefeiert.

Wetter als Spielverderber

Einzig das Wetter machte den Veranstaltern einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Die spätherbstlichen Temperaturen und der anhaltende, teils starke Regen sorgten dafür, dass die Zuschauerströme der ÖM2018 nicht im selben Ausmaß auf den Zanzenberg gerufen werden konnten. In den Rennen hingegen sorgen die Wetterbedingungen für noch mehr Spannung, Dynamik und spektakuläre Szenen.

Den Auftakt machen am Samstag die Kinder, Jugendlichen und Sportklassen mit den Finalläufen der Mountainbike Alpencup Serie. Der Regen und der schlammige Untergrund verlangten schon von den Kleinsten viel Durchhaltevermögen und Können. Hier zeigte sich der Nachwuchs der Vorarlberger Radvereine in voller Stärke und von seiner besten Seite. Erwartungsgemäß erreichten die heimischen Sportlerinnen und Sportler zahlreiche Top-Platzierungen sowohl im Rennen selbst als auch in der Alpencup Finalwertung.