Die Motivation für den Laufsport ist geweckt

Der ULC Bludenz führt das ganze Jahr über ein Lauftraining mit Jugendlichen durch. Neben sportlichen Kenntnissen spielt der Spaßfaktor eine große Rolle.

Vielseitiges Programm

Durch das regelmäßige Laufen bei jeder Witterung wird das Immunsystem gestärkt, ist Michael Anselm überzeugt: „Die richtige Bekleidung ist wichtig. Was unbedingt erforderlich ist, ist eine Kappe und bei Bedarf Handschuhe. Am besten ist, wenn sich die Läufer dreischichtig kleiden, denn der größte Fehler ist, zu warm bekleidet zu sein.“ Der Laufsport habe in den Zeiten der Corona-Pandemie bei allen Altersgruppen an Attraktivität gewonnen. So berichtet Julia Föger-Hirzinger: „Wir hatten in dieser Zeit natürlich einen Vorteil dadurch, dass das Laufen im Freien stattfindet. Bei unserem Kinder- und Jugendtraining ist nicht nur der Faktor Laufen entscheidend, sondern wir wollen, wie bei jeder anderen Sportart, eine Perspektive vermitteln.“ Das Training solle generell die Bewegungsfreude fördern, es gelte aber: „Das richtige Laufen will gelernt sein!“ Richard Föger erklärt, bei diesen Trainingsabenden werde immer auf die richtige Körperhaltung und das richtige Läuferdreieck, das bedeutet, dass sich die Arme beim Laufen im richtigen Winkel befinden, geachtet: „Dadurch wird auch die Laufökonomie geschult.“