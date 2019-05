"Die Migrantigen" kommen auf die Kammerspiel-Bühne

Arman T. Riahis erfolgreiche Kino-Komödie "Die Migrantigen" kommt auf die Bühne. Die Kammerspiele der Josefstadt beginnen mit der von Sarantos Georgios Zervoulakos inszenierten Uraufführung am 7. September ihre Saison 2019/20. Für die Theaterproduktion erarbeitet das Drehbuchteam Arman T. Riahi, Aleksandar Petrovic und Faris Rahoma eine eigene Version.

Die weiteren Premieren des Theaters in der Josefstadt in der kommenden Spielzeit werden in einem Pressegespräch am Mittwoch, 15. Mai, um 10.30 Uhr bekanntgegeben.