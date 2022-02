Die Metzgerei Klopfer in Lauterach und ihr legendärer "Gulasch-Koch"

Seit 18 Jahren arbeitet Luis Kopp als Koch in der Metzgerei Klopfer in Lauterach. Und ein Gericht ist besonders legendär: das Gulasch.

Egal ob als Mittagsmenü oder zum Abholen - ein Gericht hat es den Kunden der Metzgerei Klopfer in Lauterach über die Jahre hinweg besonders angetan: Das Gulasch, das von Koch Luis Kopp zubereitet wird. Seit 18 Jahren arbeitet er als Koch in dem Lauteracher Familienbetrieb. Anfangs waren es noch 50 Menüs pro Tag, doch diese Zahl wurde über die Jahre hinweg auch stetig erhöht. Per 1. Dezember verabschiedet sich Luis Kopp jedoch in die wohlverdiente Pension.

"Hatte eine gute Lehrstelle"



"Ohne die Mitarbeiter in der Küche wäre es nicht gegangen", erklärt Kopp im VOL.AT-Gespräch. Über die Jahre sei das Team zusammengewachsen. Auch das Arbeitsklima wusste er zu schätzen. Der langjährige Koch bereitet die gutbürgerliche Küche zu, so wie er sie vor rund 47 Jahren in der Lehre im "Krönele" erlernte. Er habe eine gute Lehrstelle gehabt, erinnert er sich zurück.

Das Fleisch ist maßgebend für Gulasch



In der Pension will er nur noch privat kochen. Auch Gartenarbeit soll nicht zu kurz kommen. Kopp will die neu gewonnene Freizeit genießen und sie auch für Reisen nutzen. Ein "Klassiker" und "kulinarischer Gassenhauer" auf der Menükarte ist das Gulasch von Luis Kopp: Würzig, sehr gutes Fleisch und einfach nur ein Genuss für den Gaumen. Aber gibt es ein Geheimrezept für das Gulasch? "Die Zutaten und das war's eigentlich", meint er ganz bescheiden. Zwiebeln, Knoblauch, Gewürze und vor allem das gute Fleisch sei maßgebend. Seine Rezepte will er jedenfalls an seinen Nachfolger weitergeben. "Das sind keine Geheimnisse", erklärt Kopp im Gespräch mit VOL.AT und schmunzelt.



















Klopfer: "Wünsche ihm auf jeden Fall Gesundheit"

"Man ist traurig, keine Frage", meint Chef Christof Klopfer zur baldigen Pension des Kochs. Man werde versuchen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. "Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Gesundheit und dass er seine Pension so lange wie möglich genießen kann." Derzeit ist man noch auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger.

Luis könne jedenfalls jederzeit gerne auf eine Leberkäse-Semmel vorbeikommen. "Er ist bei uns jedenfalls maßgeblich am Erfolg des Mittagsmenüs beteiligt", würdigt Christof Klopfer abschließend die langjährige Arbeit seines Mitarbeiters.

